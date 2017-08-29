Экс-начальник исправительной колонии №7 признался в том, что издевался над заключенными и вымогал у них деньги

Первые жалобы на Сергея Коссиева поступили после того, как в колонию посадили Ильдара Дадина, который вышел из нее в феврале 2017 года и сразу же написал заявление о том, как к нему относились в исправительном учреждении и кто был этому виной. Сейчас на Коссиева и еще нескольких сотрудников колонии №7 заведено уголовное дело, однако самого Коссиева решили не заключать под стражу, а оставить под подпиской о невыезде.

Не смотря на то, что Коссиева обвинили в превышении судебных полномочий еще в 2016 году, работать в колонии он продолжил до 2018 года, пока не вышел на преждевременную пенсию. Экс-начальник колонии признался в том, что всячески издевался над заключенными и требовал у них денег на нужды колонии. По словам Коссиева, эти деньги шли на ремонт учреждения и улучшение жизни самих заключенных.

Сообщается, что от одной из пыток, придуманных Коссиевым, один из заключенных умер, однако официальной причиной его смерти объявили то, что заключенный страдал ишемией, поэтому доказать его вину довольно сложно.