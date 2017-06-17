24 мая в Черкассах в ходе перестрелки был убит украинский депутат Сергей Гура

Сообщается, что депутат из областного совета от партии «Батькившина», который в прошлом был заместителем мэра Черкасс, получил смертельные ранения в ходе перестрелки. Злоумышленник нанес 2 выстрела, пули попали в район грудной клетки потерпевшего и в голову. От полученных травм депутат скончался на месте.

По словам охранника Гуры, Владимира, убийцей был бывший охранник депутата Николай Гончар. Именно он и напал на Гуру, в то время как все стояли на взводе из-за его незаконного вооруженного проникновения в офис партии. Владимир предпринял попытку отстреляться от Гончара, однако тот использовал гранату и закрылся с депутатом в кабинете.

Приехав на место, медики обнаружили Гончара без сознания и отвезли его на машине скорой помощи в 3 городскую больницу, чтобы уже там оказать ему должный медицинский уход.

Специалисты из взрывотехнической службы обнаружили в офисе 2 гранаты типа РГД и Ф-1.