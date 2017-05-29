В Москве мужчина украл у ребенка велосипед

Полиция в российской столице возбудила уголовное дело по статье "кража". Речь идет о неизвестном, укравшем у мальчика велосипед на улице.

Это случилось 22 мая вечером во время того, как мальчик прогуливался. Сообщается, что незнакомый мужчина просто отнял его велосипед. Известно, что злоумышленник худощавым и высоким, на вид ему было 30-35 лет. Стоит отметить, что одет вор был прилично: на нем были брюки, синий пиджак и галстук. Он не скрываясь забрал у семилетнего ребенка велосипед и уехал на нем в неизвестном направлении. Отец мальчика написал заявление в полицию. Подозреваемого разыскивают. Родители ребенка оценили ущерб примерно в 30 тысяч рублей.

Напомним, что недавно на Ставрополье вор украл модную одежду. Житель обратился в полицию с заявлением о краже. Сообщается, что грабитель проник в квартиру через форточку и вынес оттуда все брендовые вещи. Примерная сумма всей украденной одежды - миллион рублей. Подозреваемого нашли. Половину вещей нашли испорченными, вторую половину - вернули их хозяину. Известно, что задержанный ранее уже был замечен за подобными преступлениями.