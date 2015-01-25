20 мая в Тайланде прогремело 14 взрывов, 3 человека получили ранения

Сообщается, что из-за сегодняшних взрывов пострадало как минимум 3 человека. Всего за сутки произошло 14 взрывов, большинство из них было самодельными устройствами, которые заложили рядом с банкоматами различных учреждений с финансовым уклоном. Из-за взрывов повредились линии электропередачи.

Известно, что одним из пострадавших стал сотрудник правоохранительных органов. Помимо него пострадали еще 2 женщины. Полиция считает, что произошедшее дело рук действующих в регионе сепаратистских группировок.

На юге Тайланда на протяжении больше 12 лет занимаются преступной деятельностью сепаратисты, которые участвуют в партизанской войне за независимость от Бангкока. В регионах провинций Паттани, Яла и Наратхиват, в которых сегодня прогремели взрывы, ввели специальный режим, чтобы обезопасить жизни местных жителей. За все время гражданской войны при взрывах и перестрелках умерло больше 7 000 людей.



