В Сыктывкаре мошенник угрожал 11-летней девочки ее голыми снимками

В Сыктывкаре мужчина начал шантажировать 11-летнюю девочку, угрожая опубликовать ее голые фотографии. Он потребовал с жертвы денег, однако выплатить она их не смогла, потому в Сети появились ее интимные фото.

Как стало известно сотрудникам полиции, 11-летняя девочка начала общаться в социальной сети с молодым человеком, который показался ей весьма милым. В ходе переписки он попросил школьницу прислать ему свои интимные снимки, однако она отказалась. Постепенно мужчина начал на нее давить и под психологическим воздействием ребенок все же выполнил просьбу шантажиста.

На этом дело не закончилось, сразу же после того, как девочка прислала ему фото, молодой человек стал требовать с нее денег, угрожая разместить ее снимки в Сети. Так как у девочки не было такой суммы, а рассказать родителям она боялась, шантажист все же опубликовал ее фотографии. Перепуганному ребенку пришлось обратиться к родителям за помощью и они пошли в полицию.

В настоящий момент правоохранители разыскивают злоумышленника, а также призывают всех родителей больше внимания уделять своим детям, чтобы мошенники не смогли "задурить" им голову и воспользоваться беззащитным ребенком.