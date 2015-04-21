В Москве скончался олимпийский чемпион, ватерполист и тренер Майт Рийсман

Смерть спортсмена, который в 1980 году выступил на ОИ в составе сборной СССР по водному поло, наступила 17 мая. Майту Рийсману был 61 год, он жил в Москве.

Майт Рийсман был известным советским и российским ватерполистом, он имел звания Олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР. Также он был удостоен звания заслуженного тренера России. Сам он родился в Таллине, учился на факультете журналистики МГУ. За свою карьеру он тренировал сборные СССР, Франции и России. С 2002 по 2009 годы он был советником по спорту и культуре посольства Эстонии в РФ.

В пресс-службе Федерации водного поло России сообщают, что 17 мая Рийсман скончался у себя дома. Предполагается, что у него оборвался тромб, но точная причина его смерти будет известна позже.

Ранее сообщалось, что у спортсмена был инфаркт миокарда, но эту информацию опровергли. По данным, он обращался в больницу с жалобами на боли в области груди, однако врачи проблем и опасностей не обнаружили. Его выписали домой, где он и умер.