Житель Флориды умер от взрыва электронной сигареты и обгорел на 45%

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг 6 мая. Соседка Толлмаджа Уэйкмена Д'Элиа заметила, что из его квартиры идет дым и вызвала пожарную службу, однако к тому моменту 38-летний мужчина был уже мертв. Из-за пожара у него обгорело 45% кожи на теле. Пожарная служба установила, что пожар и смерть потерпевшего были вызваны взрывом электронной сигареты.

15 мая правоохранительные органы обнародовали результаты вскрытия, согласно которым Толлмадж Уэкмен Д'Элиа умер от того, что его череп и мозг пробили кусочки вейпа, который он курил, когда тот взорвался. Сразу после взрыва квартира пострадавшего пострадала от пожара.

Известно, что взорвавшаяся электронная сигарета была марки Mech Words, которую выпускает фирма Smok-E Mountain. Однако представитель компании заявил, что, скорее всего, взрыв произошел не из-за вейпа, а из-за специального ингалятора или батареи, которые изготовили другие производители.