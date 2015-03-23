Новозыбсковский суд оштрафовал мужчину за попытку поджечь себя и участковую

Об этом написало издание «Город_24», ссылаясь на источник среди сотрудников регионального следственного управления СК РФ. Жителя Новозыбкова признали виновным в угрозе применения насилия в сторону сотрудника правоохранительных органов.

Заседание по этому делу проходило в Новозыбковском районном суде. В результате судебного разбирательства, судья вынес вердикт о том, что 42-летний мужчина виновен в преступлении, которое предусмотрено ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Инцидент произошел 19 февраля 2018 года в дневное время суток. Участковой поступил вызов с сообщением о том, что мужчина применяет насилие в семье. Сотрудница правоохранительных органов, выехав на место, обнаружила подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был возле своего дома и употреблял нецензурные слова, после чего облил горючим веществом себя и сотрудницу полиции и начать угрожать, что подожжет и ее и себя заодно. Мужчину задержали сотрудники органов правопорядка, которые пришли на помощь участковой.

Мужчина признал свою вину и суд в качестве обвинения выдвинул ему штраф в размере 60 000 рублей.