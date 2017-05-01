В штате Флорида учитель утопил 2 енотов, приказав школьникам держать над лицами животных шланги, чтобы они не выбрались

Новостной портал Kron 4 обнародовал информацию об инциденте, который случился в одной из школ в Флориде. Учитель, который преподавал сельское хозяйство, прямо во время урока утопил двух енотов в контейнере для мусора, наполненном водой. Все действие было запечатлено на видео одного из присутствующих на уроке школьников.

Мать мальчика рассказала о том, что у него были слезы на щеках, когда он показал ей видео с тем, что произошло на уроке. На видео запечатлено как Дьюи Брютон и несколько школьников топили енотов прямо посреди урока. Учитель заставил своих учеников держать над лицами енотов шланги для того, чтобы животные не выбрались из контейнера.

По словам мальчика, снявшего это видео, поступок Брютона объясняется тем, что учитель хотел устроить енотам смертную казнь за то, что они съели курицу, которую выращивали ученики из его класса. При этом Брютон строго запрещал ученикам снимать происходящее на видео, сказав, что напишет докладную директору, однако мальчик все же снял это видео, спрятавшись за спинами стоящих рядом учеников.

Известно, что Брютон работал в школе еще с 2006 года. На протяжении 12 лет о нем ничего плохого сказать не могли. Однако после происшествия Брютон на время расследования был отстранен от работы. Известно, что расследование произошедшего будут проводить сотрудники администрации школы, а также представители министерства природных ресурсов штата Флорида.