В Вологде 51-летний маньяк изнасиловал школьницу

В Вологде мужчина в возрасте 51 года изнасиловал школьницу. Виновного задержали.

В Вологде маньяк напал на 17-летнюю школьницу. Мужчина закрыл ей рот ладонью и приставил нож. Известно, что девушка сопротивлялась и старалась вырваться из хватки напавшего, однако она получила ильный удар по голове. Маньяк угрожал ей расправой, после чего привел ее в пустой дом, где изнасиловал свою жертву. Маньяк угрожал, что убьет школьницу, если она расскажет об этом сотрудникам полиции. Виновного в преступлении задержали. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Курганкой области 30-летний мужчина ворвался в чужой дом и убил пожилую женщину. Он хотел своровать что-то, но пенсионерка застала его врасплох. Вор стал требовать деньги, после чего стал избивать хозяйку дома. Она умерла на месте. От криков и громких звуков проснулась дочь убитой. Вор избил и ее, а после изнасиловал. Позже он украл 11 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что у него уже были подобные нарушения перед законом.