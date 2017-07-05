"Это Спарта": В Барнауле водитель автобуса пинком вытолкнул неприятного ему пассажира

В Барнауле водителю автобуса не понравился пассажир и он ногой вытолкнул его из автобуса. По словам водителя, мужчина зашел в салон автобуса пьяный и в грязной одежде, хотя другие пассажиры не заметили, чтобы пострадавший был пьян и выглядел неприлично.

Как стало известно, в среду, 16 мая, в Барнауле водитель автобуса № 58 жестоко обошелся с мужчиной, который вошел в общественный транспорт. Он вскочил со своего места, начал обвинять пассажира в том, что он пьяный и грязный вошел в автобус, а также хватал за одежду и несколько раз ударил по лицу. Возмущенные пассажиры вступились за пострадавшего, отметив, что мужчина вовсе не выглядит бомжом и уж тем более от него не пахнет алкоголем. Они кричали, чтобы водитель оставил пассажира в покое и продолжил работать, иначе они вызовут полицию, однако это его не остановило.

Он тут же выкинул неприятного ему пассажира из автобуса, а когда он попытался еще раз войти, грубо отпихнул ногой и спешно закрыл дверь, прищимив мужчине руку. Другие пассажиры начали возмущаться, чтобы он отпустил руку и не смел двигаться с места до тех пор, пока пострадавший не отойдет. Водитель выполнил это требование, после чего спокойно сел за руль и продолжил работу.