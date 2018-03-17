В США Минюст и ФБР изучают работу скандальной Cambridge Analytica

Американское министерство юстиции вместе с агентами ФБР организовали расследование по факту скандальной деятельности компании Cambridge Analytica. Так написало издание The New York Times со слов высокопоставленных источников.

По данным журналистов, правоохранители США ведут допрос экс-работников Cambridge Analytica и банков, которые сотрудничали с этим предприятием. Работа находится на самом начальном этапе, однако дело получило ход на официальном уровне. Особое внимание эксперты уделяют финансовым потокам учреждения.

В марте западные СМИ освещали резонансную новость о том, что Cambridge Analytica в обход закона получала и обрабатывала данные с порядка 87 миллионов аккаунтов Facebook. Целью компании был сбор информации о предпочтениях пользователей для улучшения рекламы коммерческой и политической направленности. После того, как эти сведения получили огласку, руководство закрыло Cambridge Analytica и запустило процедуру банкротства.