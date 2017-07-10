В Уфе кровавая массовая драка закончилась смертью студента

В Уфе в ночь с 13 на 14 мая около Кооперативной поляны массовая кровавая драка между молодыми людьми закончилась трагически. В результате произошедшего четыре человека получили ранения, еще один был убит. По факту произошедшего ведется следствие.

Как стало известно, накануне ночью в районе Кооперативной поляны в Уфе произошла массовая драка. Один из участников инцидента вытащил травматический пистолет и выстрелил в живот оппоненту, еще один размахивал ножом и ранил троих человек. В ходе драки был убит 23-летний студент ВУЗа Уфы, он также занимался хоккеем.

Сразу же после инцидента в больницу обратились три человека с ножевыми ранениями, еще у одного оказалось огнестрельная рана живота. Следователи начали расследование по факту произошедшего, было возбуждено шесть уголовных дел по разным статьям.

Очевидцы произошедшего сообщают, что участвующие в драке молодые люди явно не ставили своей главной целью выжить в потасовке, схватка происходила довольно страшная и кровавая. Причины, по которым произошла драка, в настоящий момент неизвестны, выяснением всех обстоятельств занимаются следователи.