В Апатитах пьяные подростки прыгали по крышам пятиэтажек

В Апатитах на крыше пятиэтажки заметили пьяных подростков, которые свешивались за край и прыгали друг на друга. Местные жители отмечают, что каждый год с приходом весны подобные выходки подростков происходят практически постоянно.

Как рассказали в социальной сети, примерно в шесть часов вечера субботы, 12 мая, на крыше пятиэтажки по улице Дзержинского группа подростков распивала спиртные напитки и закусывала их рыбой. В какой-то момент просто сидеть им надоело и они начали свешиваться за край крыши, а также бегать на опасном расстоянии от края и прыгать друг на друга.

К счастью, в результате данного инцидента никто не пострадал, однако местные жители отметили, что такое происходит довольно часто. Они рассказали, что как только на улице начинает теплеть, подростки забираются на крыше и рискуют жизнью. Дело в том, что крыши в домах не закрываются и за ответственные за это люди просто не выполняют свои обязанности.