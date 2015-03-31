В Воронежской области заключенный опубликовал символику нацистов, находясь в колонии

Заключенный из Воронежской области опубликовал в социальной сети изображение символики нацистов, находясь в исправительном учреждении. 12 мая суд назначил ему наказание за это правонарушение.

Пресс-служба суда Россошанского района пишет, что осужденный в настоящий момент лишен свободы в колонии №8 за преступление уголовного характера. В тюрьме ему удалось раздобыть средство связи для выхода в Интернет. Этой возможностью он воспользовался, чтобы разместить на своей странице "ВКонтакте" нацистскую атрибутику, которая запрещена в России.

Правоохранители обратили внимание на публикацию и привлекли мужчину к ответственности. Он полностью признал свою вину. Во время судебного заседания его приговорили к штрафу в 1 тысячу рублей.