Радикальный протест: под Волоколамском обстреляли ехавший к "Ядрово" мусоровоз

12 мая неподалеку от подмосковного Волоколамска неизвестные злоумышленники обстреляли мусоровоз, который вез отходы на скандальный полигон "Ядрово". Об этом сообщают столичные СМИ со слов очевидцев.

По информации источников, стрелки атаковали фуру с мусором из огнестрельного оружия, вид которого пока не установлен. В результате выстрелов водитель получил травму предплечья, а грузовик лишился нескольких стекол. Пострадавшему обработали рану в ближайшей больнице, однако госпитализировать не стали. Правоохранители ищут подозреваемых в стрельбе.

В этот же день в городе Волоколамск граждане организовали митинг с целью добиться закрытия мусорного полигона. В марте текущего года на "Ядрово" зафиксировали выброс опасных газов. Многие жители окрестных населенных пунктов обратились к медикам с жалобами на здоровье. Среди них были и дети. С тех пор акции протеста перед городской администрацией проходили неоднократно. Вполне вероятно, что кто-то из жителей начал останавливать загрязнение территории радикально - с оружием в руках.