В Германии отправили в тюрьму пожилую женщину, которую прозвали "бабушкой-нацисткой". Об этом пишет РиаФан.

В Германии правоохранительные органы задержали пожилую женщину, которая уклонялась от тюрьмы. До этого она была не единожды осуждена за то, что отрицала холокост. Местные журналисты прозвали ее "бабушкой-нацисткой". Еще осенью прошлого года ей присудили два года лишения свободы в колонии, однако она туда так и не пришла. 7 мая ее нашли во Флотто и задержали. Теперь женщину отправили под стражу.

Выяснилось, что она была председателем ультраправого тренировочного центра нацистской пропаганды. Это общество закрыли десять лет назад. Во время заседаний в суде пожилая женщина делала заявления о том, что она считает, что Освенцим нельзя называть лагерем смерти. Сам холокост она назвала величайшим обманом во всей истории мира, когда выступала на местном телевидение.

Напомним, что холокостом называют уничтожение огнем. Такой термин применяют к геноциду евреев нацистами во времена Второй мировой войны.