В Подмосковье мужчина подстрелил подростка, промазав мимо мишени

5 мая в подмосковной Ивантеевке мужчина случайно подстрелил подростка, промазав мимо мишени. Об этом рассказал дежурный офицер регионального УМВД.

По информации правоохранителей, стрелок открыл огонь по условным целям из пневматического пистолета. Один из снарядов ушел в сторону и попал в 12-летнего мальчика.

Пострадавшего оперативно доставили в лечебное учреждение с раной о области предплечья. Медики успешно вынули пулю и обработали поврежденные ткани. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей. Его здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего полицейские начали проверять обстоятельства. Они намерены установить степень вины стрелка и необходимость возбуждения уголовного дела.