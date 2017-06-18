Под Ярославлем Mazda насмерть сбила пешехода

В ночь на 6 мая в Ярославской области случилось смертельное ДТП, в Некрасовском районе, на 26-м километре трассы «Москва-Холмогоры» 25-летний водитель за рулем автомобиля Mazda сбил 40-летнего пешехода. От травм мужчина скончался, сообщают представители УМВД по области.

Как сообщается, в ночь на 6 мая на трассе в Ярославской области от наезда машины погиб пешеход. По данным, погибшему было 40 лет. Мужчина шел по трассе, когда на него наехал автомобиль Mazda, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

По-видимому, водитель не смог затормозить или объехать мужчину. Предполагается, что пешеход находился на участке трассы, который предназначен для проезда машин, но не для людей.

От сильного удара мужчина умер на месте аварии. Происшествие уже проверяют правоохранители. По данным, на место инцидента выезжали работники ряда ведомств, таких как ДПС ГИБДД, МЧС и БСМП.

На данный момент не известно, был ли водитель пьян или имел ли пешеход светоотражающие полоски на своей одежде. Детали и подробности случившегося происшествия, в котором от наезда автомобиля Mazda погиб пешеход, пока что не сообщаются.