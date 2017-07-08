В Чите группа подростков жестоко избила пенсионера кастетами

В Чите, 77-летний житель поселка ГРЭС пострадал от группы подростков, которые сначала требовали у него денег, а затем жестоко избили его кастетами. По данным, на пенсионера напали около 7 человек, которым на вид было от 15 до 16 лет.

Как сообщается, 3 мая, в поселке ГРЭС, пенсионер возвращался к себе домой из магазина. По пути его встретили и остановили подростки, они стали требовать у пожилого мужчины денег. У пенсионера не было при себе денег и тот отказал группе молодых ребят.

Подросткам не понравился отказ и они набросились на пенсионера с кастетами. Пожилой мужчина получил серьезные травмы, сейчас он находится в больнице.

По данным, на пенсионера напали порядка 8 подростков. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Внучка пострадавшего вместе с полицией, которая уже занялась расследованием преступления, просят всех, кто видел происшествие или знает информацию о подростках, сообщить по номерам 02 или 112.