На киевской автостоянке загорелось около 54 автомобилей

Представители государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили прессе о том, что сегодня, 5 мая, на одной из автомобильных штрафстоянок Киева, что находилась в Голосеевском районе, произошел большой пожар, в результате чего пострадало больше 50 автомобилей.

Звонок, в котором сообщалось о пожаре, поступил в пожарную службу в 13:19 по киевскому времени. Пожарные тут же выехали на вызов. Когда они приехали на место, представители оперативно-координационного центра обнаружили около 54 горящих автомобилей на автостоянке. Пожарные, не теряя времени, сразу же принялись за работу и в 14:15 пожар был потушен.

Ликвидация возгорания немного затянулась из-за того, что в столичном шоссе на автостоянке было много автомобилей, а в них соответственно содержался бензин, который является горючим веществом, которое легко поддается возгоранию.

Обстоятельства произошедшего выясняются.