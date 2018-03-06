Американские ученые обнаружили пропажу плутония-239, используемого для создания ядерной бомбы

В Государственном университете Айдахо обнаружили пропажу 1 грамма плутония-239, который можно использовать для того, чтобы создать ядерное оружие.

Университет был оштрафован на $8500. Делом занимаются представители комиссии по ядерному регулированию Соединенных Штатов Америки. Когда именно материал был потерян неизвестно. По данным, которые есть в ведомстве видно лишь то, что 1 грамм плутония-239 потеряли в довольно большой период времени, а именно с 2004 года по 2017 год, когда пропажу все же обнаружили.

Где именно находится данный образец доподлинно неизвестно. Ученые заверяют, что оружейный плутоний является вполне безопасным для окружающих, когда переносится в специальном контейнере. К тому же такой дозы недостаточно для того, чтобы сконструировать бомбу.