В Польше, Нидерландах и Германии ликвидировали банду производителей амфетамина

Представители польской правоохранительной службы сообщили о ликвидации международной банды производителей наркотических веществ. В поимке преступников участвовали польские, нидерландские и немецкие сотрудники полиции.

Польскими полицейскими было задержано 7 человек. Одного из них подозревают в руководстве этой преступной группировкой, остальным же предъявили обвинения в участии. Задержанных также обвиняют в производстве синтетических наркотиков, а именно амфетамина, психотропные вещества для создания которого преступники перевозили в Голландию.

У одного из задержанных поляков было изъято 4 кг амфетамина. Полицейские также нашли и изъяли как вещественное доказательство 17 500 л химических веществ, которые используют для производства этого наркотического вещества.

Полученная от представителей польской полиции информация помогла провести оперативные действия и в Голландии. Голландские полицейские изъяли из 4 ликвидированных лабораторий 105 кг амфетамина. Было задержано 7 человек. Кроме того, полиция также обнаружила склады, в которых хранились тонны химических веществ для производства амфетамина.

Буквально в тот же момент немецкая полиция нашла 7,4 л таких же химических веществ.