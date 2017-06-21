В Омской области 89-летняя женщина умерла от инфаркта после того как ее изнасиловали

В феврале 2018 года 38-летний житель Омской области нарушил закон и влез в частный дом, где жила 89-летняя пожилая женщина, с мотивами, которые несли в себе сексуальный характер. Вскоре после того как над ней надругался извращенец-рецидивист у пожилой женщины случился приступ инфаркта. Спасти ее не удалось.

После сексуального акта, который прошел без согласия потерпевшей, 89-летнюю жительницу Омской области нашли ее родственники. Они же и вызвали скорую помощь. Врачи долго боролись за жизнь пациентки, но не смотря на все женщину спасти не удалось. Инфаркт после изнасилования просто добил ее.

Следственные органы сообщили, что против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина был неоднократно осужден и за ним уже замечались преступления, носящие сексуальный характер.