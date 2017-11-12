111 скотных животных заживо сгорели при пожаре в Саратовской области

1 мая в Саратовской области более сотни скотных животных сгорели живьём из-за пожара в сарае. Об этом в четверг рассказали представители регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло на частной территории 46-летнего жителя деревни Большая Дмитриевка в Лысогорском районе. Около 15:52 диспетчеру МЧС поступила информация о пожаре на Школьной улице. Они прибыли в составе 6 сотрудников и 2 спецмашин. Горело деревянное хозяйственное сооружение площадью около 800 квадратных метров. К 16:05 пожарные погасили огонь, однако здание у них спасти не получилось.

Эксперты предполагают, что причиной трагедии стало неосторожное сжигание мусора на открытом воздухе. Из-за сильного порыва ветра искра попала на легковоспламеняемую солому или сено. В итоге погибли полсотни кур, 26 овец возрастом примерно два года, 18 телят 3-5 месяцев и 17 ягнят 3-4 месяцев.