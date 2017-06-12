Жители Волгограда приняли за НЛО таинственные огни на чердаке

Ночью 3 мая пользователь из Волгограда опубликовал в социальной сети видео с таинственными огоньками на чердаке. Некоторые комментаторы приняли явление за НЛО.

На записи можно увидеть, что в слуховом окне многоэтажного гипермаркета мерцает тревожный красный свет. Участники сообщества иронично предположили, что его источником могут быть гости из внеземных цивилизаций, которые решили скоротать время под крышей земного здания.

Впрочем, многие пользователи склоняются к более реалистичным объяснениям. Некоторые сумели различить на не слишком высококачественном ролике человеческие силуэты. Они выдвинули версию, что некий человек отправил сигнал SOS в связи с чрезвычайным происшествием. Другие отметили, что на чердаке могло возникнуть короткое замыкание, которое потребовало вмешательства сотрудников пожарной службы. Впрочем, истинная природа красного свечения осталась для волгоградцев загадкой.