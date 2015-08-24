В Ярославле женщина за рулем внедорожника выстрелила себе в голову из пистолета

В Ярославле 36-летняя женщина решилась на страшный поступок. Она, сидя за рулем внедорожника, совершила выстрел себе в голову из пистолета прямо на глазах у ошарашенных очевидцев. В настоящий момент она находится в реанимации и ее жизни ничего не угрожает.

Как стало известно, в пятницу, 27 апреля, в Ярославле произошел страшный инцидент. 36-летняя женщина остановила свою машину на оживленной трассе, вставила себе в рот пистолет и выстрелила. Шокированные очевидцы сразу же вызвали сотрудников скорой помощи и полиции. Медики тут же госпитализировали пострадавшую и сделали ей операцию, сейчас она находится в реанимации и ее жизни ничего не угрожает, однако никаких прогнозов по поводу ее выздоровления врачи пока не дают.

В то же время полиция разбирается, был ли данный выстрел запланированным или произошел совершенно случайно. Отмечается, что пострадавшая женщина имеет мужа и двоих сыновей, работала бухгалтером, является жизнерадостной женщиной и следит за собой. Ее родные и друзья до сих пор находятся в шоке, они не знают причины, по которой женщина могла выстрелить себе в голову.