"От кобеля - на кабеля": Пьяная женщина из Югры взобралась на ЛЭП

29 апреля в Югре нетрезвая жительница Нефтеюганского района взобралась на опору ЛЭП. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

Инцидент произошел ранним утром в поселке Сингапай. Авторы публикации предполагают, что в нетрезвой голове женщины по неизвестной причине появилась идея залезть на металлическую конструкцию. Без посторонней помощи она сумела преодолеть около полутора десятка метров, а затем застряла. Таким образом она некоторое время держалась на высоте примерно 4-5 этажа. Протрезвев, она сильно испугалась и уже не могла самостоятельно спуститься на землю. Прохожие вызвали дежурную команду электриков и спасателей, которые помогли гражданке выбраться из непростой ситуации.

Теперь в пользователи соцсетей гадают о причинах столь импульсивного и бессмысленного поступка со стороны верхолазки. Некоторые выдвигают версию, что на такой подвиг женщину сподвигла несчастная любовь или попросту ссора с возлюбленным молодым человеком. Другие сошлись во мнении, что таким образом она спасалась от угрозы агрессивных собак. Так сказать, "от кобеля - на кабеля". Истинные же мотивы известны только виновнице происшествия и, вероятно, спасателям.