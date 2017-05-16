Женщину-полицейского чуть не изнасиловал злоумышленник во время задержания

Как сообщает The Telegraph, ночью 28 марта во время задержания подозреваемого в городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир была совершена попытка изнасилования представительницы местной полиции. Мужчина напал на работников правоохранительных органов, ударив их тяжёлой доской.

Во время ночного патруля полицейские получили вызов от местной жительницы, которая сообщила о попытке изнасилования. Две представительницы правоохранительных органов отправились на задержание подозреваемого. Однако мужчина оглушил их ударом по голове тяжёлой доской. Пока напарница пыталась прийти в себя, маньяк накинулся на другую сотрудницу и попытался изнасиловать её.

В итоге насильника задержали и предъявили не только попытку в изнасиловании, но и в намеренной порче имущества, а также нанесении вреда представителям правоохранительных органов.

Руководство отдела полиции рассказало, что сотрудницы получили несколько дней для того чтобы прийти в себя после случившегося. Также руководитель заметил, что полицейские каждый раз подвергаются опасности, однако благодаря своей храбрости и навыкам они справляются с любыми трудностями.