В Узбекистане из-за беременной 13-летней девочки школьниц проверяют на девственность

В Узбекистане, в городе Андижане, школьниц проверяют на наличие девственности и возможной беременности. Врачи ходят по школам и за 23 рубля делают девочкам УЗИ и обследование, поводом для этого стала беременность 13-летней школьницы, которую изнасиловал ее 60-летний дядя.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на директора одного из учебных заведений Андижана, в школах города проводятся массовые осмотры школьниц. Медики обходят учебные заведения и делают всем ученицам УЗИ-обследование. Отмечается, что процедура, которая условно является обязательной, еще и платная. За принудительное УЗИ и осмотр школьницам нужно платить 3 000 узбекских сумов, что эквивалентно 23 рублям.

Причиной массовой проверки школьниц на девственность стал недавний случай. 13-летняя девочка пошла к медикам, а те выявили, что она находится на 18-ой неделе беременности. В ходе разбирательств было установлено, что школьница стала жертвой изнасилований. Над девочкой надругался ее 60-летний дядя. У родственников школьница жила из-за того, что ее мать уехала на заработки. Сейчас мужчина является подозреваемым, на него уже возбудили уголовное дело. По статье мужчина может получить от 15 до 20 лет ареста.