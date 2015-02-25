«Ремонт для галочки»: В Подмосковье хорошо отремонтировали фасад дома, оставив внутри «настоящий ад»

Сегодня, 18:13 \\ Происшествия

В Подмосковье провели ремонт домов к Чемпионату Мира по футболу, который пройдёт летом в России. Однако, как сообщили жильцы одного из зданий, был он в некоторых местах больше «для галочки».

  В Сети появилось видео, в котором демонстрировали состояние дома. С фасада всё было красиво и опрятно. Отсутствовал мусор, в нужных местах подкрашено и очищено. Дом выглядел действительно образцовым. Однако стоило переступить порог – ситуация кардинально поменялась, как сообщает «Версия.Инфо».

Внутри подъезда с потолка сыпалась штукатурка, а отдельных местах она и вовсе отсутствовала. Подоконник и другие участки были сильно загажены, практически до потери первоначального вида. В Сети были возмущены данным случаем, подчеркнув, что настоящей подготовкой к такому важному событию, как Чемпионат Мира по футболу, подобное точно назвать нельзя.

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