«Ремонт для галочки»: В Подмосковье хорошо отремонтировали фасад дома, оставив внутри «настоящий ад»

В Подмосковье провели ремонт домов к Чемпионату Мира по футболу, который пройдёт летом в России. Однако, как сообщили жильцы одного из зданий, был он в некоторых местах больше «для галочки».

В Сети появилось видео, в котором демонстрировали состояние дома. С фасада всё было красиво и опрятно. Отсутствовал мусор, в нужных местах подкрашено и очищено. Дом выглядел действительно образцовым. Однако стоило переступить порог – ситуация кардинально поменялась, как сообщает «Версия.Инфо».

Внутри подъезда с потолка сыпалась штукатурка, а отдельных местах она и вовсе отсутствовала. Подоконник и другие участки были сильно загажены, практически до потери первоначального вида. В Сети были возмущены данным случаем, подчеркнув, что настоящей подготовкой к такому важному событию, как Чемпионат Мира по футболу, подобное точно назвать нельзя.