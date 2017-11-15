Пожар на складе в Саратове охватил 200 квадратных метров

25 апреля в Саратове огонь вспыхнул на складах пластмассы компании "Пластик Пак" и распространился на 200 квадратных метров. Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

По информации источника, от очаг пожара находится в одноэтажном складском здании из кирпича. В результате инцидента пока никто не пострадал. На месте работают пожарные бригады, которые около 18 часов уведомили руководство о локализации пламени и продолжают проливать конструкции. Изначально возгоранию назначили вторую категорию сложности, однако вскоре эксперты отказались от неё.

Как уточняют региональные СМИ, помещения расположены по адресу улица Универсальная 1, неподалеку от Сокурского тракта. Первые сведения о пожаре начали поступать примерно в 16:45. Жителей Саратова напугал столб густого черного дыма, который интенсивно поднимался в небо. Жильцы домов в Ленинском районе опубликовали в соцсетях множество фотографий дымовых выделений.