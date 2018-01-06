На Мадагаскаре по ужасному запаху в доме чиновники нашли 10 тысяч измученных черепах

На Мадагаскаре чиновники заинтересовались странной вонью, которая исходила от одного и домов, и попросили сотрудников полиции выяснить, что там происходит. В дом отправились сотрудники местного экологического агентства и полиции, и были шокированы тем, что увидели. По всему дому ползали тысячи измученных черепах в собственных испражнениях.

Как стало известно, чиновники Мадагаскара заподозрили что-то неладное еще тогда, когда от дома начали исходить странные запахи. Потому они и направили проверку, как оказалось, не зря. В двухэтажном доме все комнаты были полностью забиты черепахами, они располагались настолько плотно, что не могли передвигаться и находились в собственных испражнениях.

В общей сложности представители закона смогли насчитать около 10 тысяч измученных животных, 180 из них оказались мертвы, позднее в ветеринарной клинике погибли еще 574 черепахи от инфекций и обезвоживания. Сотрудникам полиции удалось задержать троих подозреваемых, в момент задержания одного из них застали за тем, что он закапывал трупы животных на заднем дворе. Всем задержанным грозит серьезный срок за жестокое обращение с животными.

Всех пострадавших животных решили пока не отпускать на свободу, для них сейчас строят приют и помогают им с лечением.

Стоит отметить, что лучистые черепахи являются редким видом и живут только на Мадагаскаре. Ежегодно их количество существенно сокращается, на данный момент их число не превышает трех миллионов. Вывозить с Мадагаскара лучистых черепах запрещено, также был подписан запрет на торговлю данными животными.