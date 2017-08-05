В Тверской области опрокинулся автобус с 38 пассажирами, есть погибшие

В Тверской области во время движения рухнул набок рейсовый автобус, в котором ехали около 38 человек. По имеющимся сведениям в результате ДТП скончалась одна женщина, еще 12 человек получили повреждения.

Как стало известно, сегодня, 22 апреля, в Тверской области на автотрассе М-10 произошла авария с рейсовым автобусом. Отмечается, что водитель не смог сохранить контроль над управлением транспорта, в связи с чем автобус вылетел в кювет и опрокинулся.

На момент аварии в транспорте ехали 38 человек, включая, как минимум, одного ребенка, одна женщина в результате ДТП погибла, еще примерно 12 человек получили различные повреждения. Шесть человек получили первую помощь от медиков сразу же на месте аварии, еще шестерых пришлось доставить в больницу с серьезными травмами.

Сейчас по факту происшествия с рейсовым автобусом ведется серьезная проверка, на месте инцидента работают сотрудники соответствующих служб, по результатам расследования будет приниматься процессуальное решение.