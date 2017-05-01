В Ростове отравленная собака в мучениях умирала на глазах у детей

22 апреля в Ростове бездомная собака билась в конвульсиях и умирала от отравления на глазах у детей. Инцидент случился утром, в районе 10 часов, рядом со стадионом «Олимп-2», куда родители водят детей на спортивные секции.

Как сообщают очевидцы случившегося, в районе 10 часов утра возле стадиона была замечена бездомная собака. Она бежала по улице и было видно, что с ней что-то не так. Собака билась в конвульсиях. В итоге, пес упал на землю возле стадиона, из его рта пошла пена. В течении, примерно, 10 минут собака умирала, бившись в мучительных конвульсиях.

По словам местных жителей, несчастное животное погибало на глазах у детей и их родителей. Пес лежал возле стадиона, куда в это время выходного дня ходит много детей. Как сообщают очевидцы, родители старались отвлечь детей от ужасного зрелища, не заостряя внимания на умирающей собаке.

Все очевидцы уверенны, что собака была отравлена. Об этом свидетельствуют конвульсии, пена у рта и скоропостижная смерть животного. По мнению жителей Ростова, в городе началась массовая травля бездомных животных. Якобы, перед грядущим ЧМ-2018 власти Ростова поручили своим подчиненным решить проблему бездомных собак и кошек. А подрядчики, не думая о гуманности и морали, травят собак посреди парков, аллей и улиц, по которым ходят дети.