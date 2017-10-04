В Таиланде странное "НЛО" рухнуло с неба прямо на движущийся автомобиль

В Таиланде неизвестный объект едва не спровоцировал ДТП на дороге, рухнув прямо перед проезжающим автомобилем. Отмечается, что странное "НЛО" и произошедший инцидент успела заснять камера видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля.

Как стало известно, в среду, 18 апреля, в тайской провинции Патхумтхани прямо с неба на дорогу перед движущимся автомобилем рухнул странный объект, оставив большую вмятину на асфальте. В результате инцидента пострадавших не зафиксировано, самому водителю авто, который чуть не сбил "НЛО", удалось вовремя затормозить и предупредить всех остальных о произошедшем.

Сразу же после ЧП опешивший водитель вышел из автомобиля и стал осматривать его на предмет повреждений, однако из-за падения "НЛО" пострадала только трасса, на которой образовалась внушительная яма.

Как позднее стало известно, неопознанный летающий объект является крышкой от резервуара с цементом, который взорвался неподалеку от трассы.