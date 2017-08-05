"Креативно": В Омске сильным порывом ветра снесло металлическую остановку

В Омске сильным порывом ветра снесло металлическую остановку общественного транспорта. О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы, которые разместили фото с места ЧП.

Как стало известно, в Омске сильный ветер решил добавить креатива в расположении остановки общественного транспорта "Сады" у поселка Новостройка и полностью перевернул металлический павильон. Очевидцы разместили в Сети фото с места событий и сообщили, что остановка "Сады" улетела.

На опубликованных кадрах видно, что металлический павильон перевернуть вверх дном, а урна для мусора, находящаяся на остановке и прикрепленная к павильону, оказалась вверху. Соответственно, возле остановки теперь достаточно грязно и летает мусор, однако когда ее приведут в порядок в настоящий момент неизвестно.

Пользователи соцсетей даже не удивись тому, что произошло в Омске, они лишь отметили, что такое бывает довольно часто.