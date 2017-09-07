СМИ: Скрипалей отравил экс-шпион ФСБ под позывным «Гордон»

Британские СМИ опубликовали информацию, согласно которой к отравлению Скрипалей имеет отношение 54-летний экс-шпион из ФСБ под позывным «Гордон». Данный человек также называет себя Михалис Савицис и пользуется двумя выдуманными именами, утверждают журналисты.

Как сообщается, личность экс-шпиона с позывным «Гордон» всплыла во время 5-часового допроса Бориса Карпичкова, который, по мнению полиции Лондона, является перебежчиком КГБ. Якобы, Карпичиков признал, что шпион «Гордон» в 90-х годах находился в Латвии и был под его подчинением.

Лондонские полицейские узнали, что экс-шпион «Гордон» также называет себя Михалисом Савицисем и имеет два других псевдонима. В изданиях Великобритании отмечается факт возможного бегства шпиона в Россию. Полиция предполагает, что отравитель Скрипалей уже покинул Великобританию и его не получиться допросить.

Как сообщалось ранее, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери, 4 марта. По мнению британских политиков, на экс-полковника ГРУ покушалась Россия. Сообщалось, что их могли отравить российским «Новичком», но в Кремле такие обвинения отвергаются.