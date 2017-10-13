В Китае посетители зоопарка насмерть забросали кенгуру камнями.

28 февраля в китайском городе Фучжоу посетители зоопарка забросали кенгуру камнями и нанесли смертельную рану. Об инциденте изданию The Straits Times стало известно лишь недавно.

Ещё зимой гости заведения пытались расшевелить животное. Брошенный камень острой гранью повредил ей лапу. Несмотря на обработку раны и внутривенное введение медикаментов, самка скончалась на 13 году своей жизни. Позднее эксперты выяснили, что к смерти привела не травма конечности, а сильное внутреннее кровотечение из-за разрыва почки. Уже через пару недель происшествие повторилось. На этот раз жертвой обстрела стал 5-летний самец, который получил несколько легких ушибов.

China Daily взяла комментарий у сотрудников зоопарка. По их словам, кенгуру проявляют активность с 8 до 10 часов утра и с 15 до 17 после длительного перерыва. Большую часть светового дня они прячутся под тенью деревьев и отдыхают. В этот период многие посетители игнорируют запреты и пытаются провоцировать активность животных бросками камней. Из-за этого персонал убрал все камни вокруг вольера, однако гости находят метательные предметы в других зонах. Камеры наружного наблюдения не улавливают эпизоды таких нарушений, потому как повернуты во внутреннюю сторону вольеров и следят за животными. В связи с происшествиями руководство зоопарка перевело часть кенгуру в закрытые помещения и попросила у правительства Фучжоу выделить помощь на установку дополнительных камер высокой четкости.