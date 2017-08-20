"Беспредел": силовики не пустили кемеровчан на митинг против Тулеева

Россияне 21 апреля не смогли собраться на митинг против экс-губернатора Амана Тулеева в Кемерово из-за действий правоохранительных органов. Об этом на Facebook рассказал представитель городского штаба "Общероссийского народного фронта" Максим Учватов.

По словам политика, общественных деятелей а месте акции перехватили три полицейских наряда. Они привлекли понятых и начали инкриминировать митингующим распитие алкоголя в общественном месте. Задержанных отпустили только после того, как активисты на камеру заявили о нарушении закона о проведении митингов.

Кроме того, силовые ведомства активизировались в Новокузнецке. Оттуда на мероприятие также планировали выехать несколько участников. Максим Учватов утверждает, что сотрудники полиции начали усиленно проверять пассажиров на выездах в сторону Кемерово под предлогом поисков террористов. На просьбу показать фотографию или описание подозреваемых силовики отмахнулись "служебной тайной".

Общественник утверждает, что именно из-за таких действий МВД никто из протестующих не смог выйти и заявить о желании сместить Амана Тулеева с должности главы парламента. По мнению Максима Учватова, чиновники испугались народного давления и решили пресечь митинг. Однако "ОНФ" вместе с единомышленниками намерен объявить ещё один митинг.

Напоминаем, что 1 апреля Аман Тулеев покинул кресло губернатора в связи с трагическими последствиями пожара в ТРК "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 людей. Вскоре он стал спикером региональной Думы.