В Кемерове начинают оглашать результаты генетической экспертизы останков жертв пожара в "Зимней вишне". Образцы ДНК 37 человек были исследованы и идентифицированы, на процедуру оглашения 20 апреля приглашены несколько семей.

20 апреля на оглашение результатов генетической экспертизы, которая была проведена над останками тел жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня", соберутся родные погибших. Процедура происходит в помещении администрации Ленинского района Кемерово. Она началась недавно и будет продолжаться в течение дня. Эту информацию СМИ взяли в своего источника в медицинских кругах.

Сегодняшний день будет посвящен оглашению результатов. С завтрашнего дня начнутся похоронные процедуры. Всего будет произведено погребение 37 человек. Власти Кемерово отведут для этого трое суток. Они взяли на себя все расходы семей жертв пожара.