Ученик, устроивший нападение в школе Стерлитамака, ранил учащихся канцелярским ножом. Такие данные передает Александр Хинштейн,который является советником директора Росгвардии.

СМИ передают новые факты о нападении на школу в Республике Башкирия. Как стало известно, для того, чтобы ранить учащихся и педагога школы, в которой учился 17-летний нападавший, он использовал канцелярский нож. Имея доказательства этого, сотрудники Росгвардии делают вывод, что он не использовал холодное оружие. Эта информация повлияет на ход следствия.

О нападении в Стерлитамаке уже известно довольно много. Его совершил подросток, который учился в той же школе №1. Ему удалось ранить двух учениц и одну учительницу. Таким образом подросток хотел отплатить своим сверстникам за издевательства над ним. Правоохранителям осталось лишь выяснить, каким образом ученику удалось пронести в учебное заведение бензин.

В работе по устранению последствий произошедшего особо отличилась охрана Росгвардии. Она прибыла на место спустя минуту после тревожного вызова. Они оперативно оцепили территорию и помогали эвакуировать остальных учеников школы.