В Ростове родители бросили плачущего ребенка в запертой машине на жаре

В Ростове родители бросили маленького ребенка в запертой машине прямо на солнце, где малыш мог в любой момент получить тепловой удар и погибнуть. Фотография с напуганным и плачущим ребенком быстро разошлась по соцсетям, в произошедшем уже разбираются правоохранители.

В соцсетях опубликовали фотографию плачущего малыша, которого родители заперли в машине на улице 40-летия Победы. Автор попросил родителей внимательно относиться к своим детям и не оставлять их в такой жаре на машине. Известно, что в Ростове днем температура достигала 23 градусов и было довольно жарко, тем более в автомобилях.

Неизвестные почему-то решили, что с их ребенком ничего не случится, если он будет находится в машине на жаре, одетым в курточку и теплую шапку, однако малыш чувствовал себя не комфортно, он постоянно плакал и был крайне напуган. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые теперь разбираются в случившемся и разыскивают нерадивых родителей.

Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к такому поступку ростовчан, отметив, что ребенок мог получить тепловой удар, а также заметили, что подобных новостей давно не было. Многие заступились за родителей, отметив, что никто не знает ситуации, ведь возможно, они отошли всего на несколько минут, а ребенку стало скучно и он расплакался.