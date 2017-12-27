В Шереметьево пассажирка пробралась в помещение с багажом, беспокоясь за собаку

В аэропорту Шереметьево женщина тайно пробралась в комплектовочное помещение для выдачи багажа из-за того, что ей долго не отдавали собаку. Отмечается, что в комплектовочное помещение женщина пробралась по ленте транспортера.

Как стало известно, 58-летняя женщина прилетела из Белграда в Москву и ожидала выдачи личных вещей и своей собаки около ленты транспортера. В какой-то момент она забеспокоилась из-за того, что ее пес долго не появлялся, потому решила отправиться за ним сама. Для этого женщина избрала весьма интересный способ, который позднее пришлось оценить сотрудникам полиции.

Так, она взобралась на ленту транспортера и начала ползти по ней к комплектовочному помещению для выдачи багажа. В помещение она проникла через технологическое окно и сразу же заметила бокс со своей собакой, только попыталась его взять и тут же была задержана.

Сотрудники аэропорта передали ее в руки сотрудников полиции, которые привлекли женщину к административной ответственности.