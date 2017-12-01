В Москве украли сурдокамеру, в которой тренировался Юрий Гагарин

В Москве была украдена сурдокамера, в которой тренировался Юрий Гагарин. Администрация музея космонавтики заявила, что заберет заявление из полиции в том случае, если экспонат вернут.

Тренировочная барокамера требовала реставрации, и планировалось выставить её для посетителей в день космонавтики. Однако произошло неожиданное. Злоумышленники вынесли её с автостоянки в Строгине, что удивительно, в этом им помогли охранники. В поисках экспоната были посещены пункты приема металла, но обнаружить пропажу там не удалось.

Сурдокамера представляет собой большую историческую ценность, так как на ней тренировались Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов. Она была доставлена из центра подготовки космонавтов «Звёздный городок».

Пользователи Сети отмечают, что похищена действительно ценная часть истории космонавтики. Но они удивленны безответственному отношению к экспонату, так как он не охранялся надлежащим образом.