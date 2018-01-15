4 апреля в Псковской области под лед провалился автомобиль с водителем, который впоследствии выбраться из нее не успел. Трагический инцидент произошел примерно в трестах метрах от берега близ деревни Дубовый Бор.

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел по Псковской области сообщают о случае, в ходе которого близ древни Дубовый Бор под лед провалился автомобиль. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован вечером вчера, 4 апреля.

О случившемся в полицию сообщили люди, которые стали свидетелями произошедшего. Они рассказали о подробностях произошедшего, а также о том, что водитель так и не выбрался из машины. По их словам, машина находилась довольно далеко от берега и после того, как лед под ней треснул, полностью погрузилась в воду и ушла на глубину. Сейчас на месте работают правоохранители, вскоре туда прибудет группа водолазов.

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