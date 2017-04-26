В США мужчина за $250 продал девочку в секс-рабство

В США был осуждён мужчина, который обвиняется в похищении и продаже подростка. Этот инцидент сильно повлиял на политику США в сети Интернет.

В Чикаго был обвинён местный житель за продажу 16-летней девочки в секс-рабство. Мужчина похитил подростка и разместил в Интернете объявление о продаже девочки всего за 250 долларов. После покупки девочка была убита.

Мать жертвы устроила целую акцию с целью предотвращения похищения и продажи детей в секс-рабство. Протест матери погибшей добился предъявления первого обвинения за секс-торговлю подростками.

В преступлении 3 апреля сознался мужчина, который рассказал, что продал девочку на сайте объявлений за 250 долларов. Покупатель также был найден и обвинён в преступлении.

Адвокат, который представляет интересы матери погибшей, обвинил в том, что произошло, отсутствие закона, который бы контролировал подобные действия в интернете.

Напомним, что в США провели конгресс, который принял законопроект « Закон о борьбе с торговлей людьми в Интернете» (Fosta) с целью предотвращения торговлей людьми в Интернете.