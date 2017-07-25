Врезался в дом: Первый дрон «Почты России» потерпел крушение

В Бурятии торжественный запуск первого беспилотника «Почты России» завершился крушением. Дрон, который должен был доставить посылки с AliExpress, разбился, врезавшись в жилой дом, инцидент попал на видео.

Как стало известно, 2 апреля должен был пройти торжественный запуск первого дрона, который доставляет посылки «Почты России». В Улан-Удэ решили запустить беспилотник с площадки отделения №105. На мероприятие прибыли ряд приглашенных СМИ, глава Бурятии и гендиректор «Почты России».

Планировалось, что дрон доставит посылки в село Тарбагатай. Однако, беспилотник смог подняться на достаточную высоту, но был снесен ветром и врезался в жилой дом. В итоге, дрон потерпел крушение и был вдребезги разбит. Местные СМИ описали событие коротко: «Это фиаско».

Применение дронов для доставки посылок «Почты России» могло бы значительно ускорить и улучшить получение писем и бандеролей для жителей отдаленных поселков и труднодоступных мест. Однако, как показал первый запуск дрона, завершившийся крушением, методика требует ряда улучшений и доработок.