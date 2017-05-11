В Москве Аэроэкспресс насмерть задавил пожилую женщину у станции Переделкино

31 марта старушка погибла в Москве, столкнувшись с Аэроэкспрессом рядом со станцией Переделкино. Так уведомила пресс-служба транспортного УМВД по ЦФО.

Инцидент зафиксировали примерно в 12:20. Электропоезд направлялся по маршруту к аэропорту Внуково. Во время движения он сбил пожилую женщину возрастом порядка 70 лет. Получив несовместимые с жизнью травмы, она погибла на месте.

Правоохранители предполагают, что пострадавшая перебиралась на другую сторону железной дороги в непредназначенном для перехода месте. Сотрудники полиции на транспорте прибыли к месту катастрофы и начали исследовать обстоятельства произошедшего.