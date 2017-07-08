В Тверской области на кровати в сгоревшем доме нашли труп мужчины

28 марта в Весьегонске Тверской области случился пожар, горел деревянный дом, хозяином которого был мужчина 1957 года рождения. В выгоревшем доме была найдена кровать, в которой нашли труп мужчины.

Как сообщается, 28 марта в 19:47 оперативная смена ГУ МЧС по Тверской области получила звонок с сообщением о пожаре. Спасательная бригада отравилась в Весьегонск, где загорелся жилой дом из дерева. Дом, как было установлено, принадлежал мужчине 1957 года рождения.

Пожар стал причиной уничтожения кровли и повреждения стен дома. Когда спасатели разбирали комнаты они нашли кровать. В кровати был обнаружен труп мужчины, который, предполагается, и был владельцем дома.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Сейчас причины пожара и личность мужчины, чей труп нашли в выгоревшем доме, устанавливаются. На месте инцидента работают представители следственных органов.